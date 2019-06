Aspach 17-Jährige mit Messer attackiert und verletzt

Aspach. Ein 17-jähriges Mädchen wurde am vergangenen Donnerstag (20.06) in Allmersbach am Weinberg auf einem Feldweg unweit der Entenstraße von einem Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnte der Angreifer inzwischen identifiziert und festgenommen werden.