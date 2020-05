Aspach Andrea Berg macht Mut in der Corona-Zeit

2,5 bis 3 Millionen Euro werden seitens der Familie Ferber als allgemeiner Umsatzausfall genannt. Eine hohe Summe wurde schon investiert – für die gesamte Produktion, Bühne, Programm. Der geschätzte Schaden: rund 450 000 Euro. Die Ausfälle betreffen nicht nur die Veranstalter und Betriebe, sondern unter anderem auch die Heimspiel-Bühnenarbeiter, Beleuchter, Tontechniker und Musiker. Allein an der Showproduktion in Aspach sind mehr als 150 Personen beteiligt. Jetzt ist es ruhig geworden. Gearbeitet wird allerdings unentwegt im Hintergrund. Es ist das Home-Office der Sängerin. Der Hotelbetrieb in Aspach ruht zwar gerade, dennoch gibt es für Andrea Berg und ihren Mann Uli Ferber einiges zu managen: Teile ihres Hotels Sonnenhof werden als eine Art Ersatzkrankenhaus für nicht mit Corona infizierte Menschen, die eine Kurzzeitpflege benötigen, fungieren (wir berichteten). Planungen, Ticketabwicklung, Stornierung von Übernachtungen oder von Shuttlebussen, sowie die Umbuchungen aufs nächste Jahr – all das muss man im Blick haben.

Die erfolgreichste Sängerin der deutschen Chartgeschichte freut sich trotz der im Moment schwierigen Lage auf das kommende Jahr und ihre Konzerte: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir werden 2021 gemeinsam wieder das Leben feiern – noch bewusster, noch intensiver, noch dankbarer“, verspricht die 54-Jährige. An erster Stelle stehe nun die Gesundheit.

Sie selbst lässt ihre Fans im Internet an ihren Aktivitäten teilhaben: Sie nähe Atemschutzmasken und koche für ihre Mama. Und: „Ich skype sehr viel mit DJ BoBo.“

Das Herumwirbeln auf der Bühne fehlt ihr. Die Powerfrau „wirbelt zwar zu Hause“, entschleunigt aber auch etwas. Betrübt sei sie, die Konzerte vorerst nicht fortführen zu können – aber sie überlege immer, was sie den Fans Gutes tun könne. „Ich habe mir in den vergangenen Tagen Fotos angeschaut von der Autogrammstunden-Tour im letzten Jahr. Mit diesen tollen Begegnungen, Gesprächen und Umarmungen“, erinnert sie sich.

Das alles mache sie traurig: „Jetzt kommt die DVD aus Wien raus und ich kann nirgends hingehen“, bedauert die Sängerin. Deshalb habe sie sich etwas ausgedacht: „Ich mache eine virtuelle Autogrammstunde.“ Fans sollten ihr schreiben, was sie auf deren CD schreiben soll – „und dann signiere ich hier alles zu Hause“, fordert sie auf ihrer Facebook-Seite auf. Auf was sie sich „wie bekloppt“ freut: auf Samstag, 2. Mai. Denn da präsentiert die Sängerin exklusive Konzerthighlights und gewährt private Einblicke. „Dieser Abend wird ein spannendes Abenteuer für mich.“ In der Show „Andrea Berg – Das Leben ist ein Mosaik“, die um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird, erwartet die Zuschauer eine außergewöhnliche Live-Performance mit den Liedern ihres aktuellen Erfolgsalbums Mosaik. Am 15. Februar spielte die Sängerin in der Wiener Stadthalle ein großes Konzert im Rahmen ihrer Tour. Mehr als 15 000 begeisterte Fans feierten an diesem musikalischen Abend ihre größten Hits. Dieses Konzert in Österreich sei eine richtig emotionale und intensive Show: „Die Zuschauer können sich durch die einzelnen Themenwelten treiben lassen“, schwärmt Andrea Berg. „Und dazu kommen tolle Gespräche mit meinem lieben Freund und Kollegen Giovanni Zarrella.“ Der Italiener, der mit seinem aktuellen Schlager-Album zurzeit selbst für Furore sorgt und deutsche Schlager auf italienisch umgetextet hat, entschied sich natürlich auch, von seiner Sangeskollegin einen Titel auszuwählen: „Tu mi hai mentito mille volte“ – Du hast mich tausendmal betrogen. Dass der Italiener von Andrea Berg mehr als angetan ist, ließ er kürzlich in einer Talkshow verlauten: „Also, ich durfte mit Andrea drehen. Ich habe sie privat und persönlich in Aspach getroffen – mit dem jetzt so notwendigen Abstand. Dort hat sie sich ein ganz fantastisches Zuhause aufgebaut. Nicht im Sinne von pompös, sondern ganz, ganz warm und mit ganz viel Liebe. Mit vielen Tieren, mit Eseln, Alpakas, Ponys, Mäusen und Katzen, das ist so schön dort. Ich bin total gefesselt von dieser Frau!“

Die Geschichten hinter der Karriere

Sowohl beim Konzert in Wien mit ihren größten Hits als auch beim Treffen mit Giovanni Zarrella in ihrem Zuhause zeigt die Sängerin Emotionen und erzählt die Geschichten hinter ihrer Karriere. Worum es in ihren Liedern geht, welche persönlichen Erlebnisse ihre Texte inspirieren – davon berichtet sie in dieser Show. „Man braucht, glaube ich, so einen Kick, einen Hoffnungsschimmer, der einem sagt: Komm, alles wird gut. Deshalb passt die Sendung auch sehr gut in die momentane Zeit.“ Andrea Berg wird es sich am Samstagabend gemütlich machen: „ Wir werden die Show auf einem Großbildschirm im ganz kleinen Familienkreis zusammen anschauen. Da freuen sich schon alle richtig darauf.“