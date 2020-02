Aspach.

Die Feuerwehr ist am Mittwochabend (26.02.) in ein Wohnhaus in der Friedrichstraße in Großaspach ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, hatte gegen 22.15 Uhr ein Feuermelder ausgelöst. Bewohner hatten daraufhin bemerkt, dass es aus dem Heizungskeller qualmte und die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehr löschte den Brand an der Heizungsanlage. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Der Schaden an der Anlage und in dem Heizraum dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 20 000 Euro belaufen. Der Rettungsdienst versorgte zwei Bewohner vor Ort, die über Reizhusten klagten.