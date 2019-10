ASV Schorndorf beklagt Dopingvergehen und Rassismus Was sagt der Deutsche Ringer-Bund?

Mit 13:15 haben die Schorndorfer in Thüringen beim RSV Rotation Greiz verloren. Nach Kampfende ließ der ASV seinen Protest gegen den Schultersieg des Greizers Martin Obst ins – zuvor schon unterschriebene – Kampfprotokoll eintragen, mit der Begründung, dass gegen den Ringer ein Verfahren wegen eines verweigerten Dopingtests laufe. Das löste heftige Reaktionen bei den Gastgebern aus. Die Schorndorfer wurden als schlechte Verlierer beschimpft. ASV-Trainer Sedat Sevsay aber kontert, die Schorndorfer hätten den Protest auch eintragen lassen, wenn sie gewonnen hätten. Denn bei Doping verfolge der ASV eine Null-Toleranz-Politik.

Dass gegen Martin Obst ein Verfahren läuft, hat die Nationale Anti-Doping-Agentur (Nada) auf Anfrage der ZVW-Sportredaktion bestätigt. Der Freistil-Vizeeuropameister von 2018 und amtierender Deutscher Meister soll in diesem Jahr eine Dopingprobe verweigert haben. Wie die Ostthüringer Zeitung (OTZ) schreibt, habe Obst, so der Vorwurf, die Kontrolleure früh um vier im Halbschlaf vom Hof gejagt, die Kontrolle aber am Mittag nachgeholt. Das jedoch ist nach den Regularien der Nada nicht einfach nur ein verpasster Test (Missed Test), sondern eine verweigerte Dopingprobe, die eine vierjährige Sperre nach sich ziehen kann.

Welche Konsequenzen hat der Schorndorfer Einspruch?

Wie geht es nun weiter mit Martin Obst und dem Protest der Schorndorfer, die dem Publikum überdies rassistische Entgleisungen gegenüber Ringern des ASV vorwerfen? Sie seien „übelst beschimpft“ worden, sagt Sevsay. Die Nada hält sich zum Dopingvergehen wie berichtet mit dem Verweis auf die Einzelfallentscheidung bedeckt. Und wie bewertet der Deutsche Ringer-Bund (DRB) den Fall? Die Sportredaktion des Zeitungsverlags Waiblingen hat ihn am Mittwoch per E-Mail gebeten, folgende Fragen zu beantworten: