Auenwald.

Gleich drei Fahrer hatten am Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr an derselben Stelle Unfälle wegen Schneeglätte. Die Straße Trailhof in Richtung Oberbrüden verläuft teilweise abwärts. Auf diesem Straßenabschnitt rutschten ein 33-jähriger Audi-Fahrer, ein 39-jähriger und ein 45-jähriger BMW-Fahrer von der Fahrbahn und prallten jeweils mit ihren Fahrzeugen an dieselbe Grundstücksbegrenzung. Insgesamt entstand so ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.