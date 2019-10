Auf der ZVW-Immobilienmesse Vom Suchen und Nicht-Finden: Die Probleme auf dem Immobilienmarkt

Janine und Sascha: Schockiert über die Preise im Rems-Murr-Kreis

Janine (25) und Sascha (26) Bahr steuern gezielt Baufinanzierungsexperten an. „Wir wollen langfristig raus aus der Miete. Wenn man monatlich sieht, was weggeht - da überlegt man ganz schnell, ob man nicht selbst was kauft.“ Zumal sie von den Preisen im Rems-Murr-Kreis „schockiert“ seien. Sie kommen aus Sigmaringen, sind aus Berufsgründen hergezogen, wohnen seit zwei Jahren in Nellmersbach. „Miete bezahlen und parallel etwas ansparen für ein Eigenheim ist hier schwierig.“ Im Internet haben sie sich schlaugemacht, doch Modellrechner im Netz hätten sie nicht weitergeführt. „Als Laie steigt man da nicht wirklich durch“, meint er. „Die Bänker haben vielleicht noch den einen oder anderen Tipp, der uns weiterhilft“, sagt sie.

Im Internet voller Technik, auf der Messe zählt das Gespräch

Das persönliche Gespräch sei nach wie vor wichtig, merkt auch Jürgen Pfund. Wenngleich die Digitalisierung wie überall auch im Immobilienbereich die Arbeitsweise takte. Früher habe der Makler seine „Farm“ gehabt, die Kunden kamen dorthin und ließen sich ein Exposé erstellen. „Heute läuft die Arbeit über webbasierte Systeme, ich kann an jedem Punkt der Erde meine Kunden bedienen“, sagt Jürgen Pfund, seit 26 Jahren Immobilien-Sachverständiger, seit drei Jahren mit eigener Firma selbstständig und zum ersten Mal bei der Immomesse mit einem Stand vertreten.

Virtuelle Rundgänge, 3-D-Exposés, Online-Immobilienbewertungen gehören zum Alltag, doch auf der Messe betreibt er ein Technik-Downsizing. Kein Display am Stand, kein Tablet, das Handy nicht am Mann. „Wir möchten gezielt auf Augenhöhe im Gespräch vom Anliegen des Kunden erfahren.“ Wie ist der typische Immomesse-Besucher zu charakterisieren? „Sehr interessiert, Fachpublikum, sie kommen mit konkretem Kaufinteresse und wollen zeitnah etwas kaufen.“

Es gibt auch "Problem-Immobilien"

Trends auszumachen sei schwierig. Das Navigieren in dem problembehafteten wohnwirtschaftlichen Sektor, in dem die Preise nach Information von Jürgen Pfund in den vergangenen drei Jahren um 15 Prozent gestiegen seien, sei eine Herausforderung. Das reine Verkaufen und Vermieten sei nicht mehr das Hauptthema. „Wir positionieren uns über die Beraterschiene, etwa bei Problem-Immobilien.“

Problem-Immobilien? „Alles, was vom einfach verkäuflichen Ein-Familien-Haus, freistehend, mit Garten und Garage abweicht.“ Das können sein: Immobilien bei Scheidung, Erbengemeinschaften, Wohnen im Alter. Oder Wohn-Geschäftshäuser in Quartieren oder Gegenden, in denen die Infrastruktur drum herum wegstirbt, der letzte kleine Laden schließt, Arzt, Apotheke und Post ohne Auto nicht erreichbar sind.

Wie kann diese Immobilie am Markt platziert werden, wie könnte eine Revitalisierung gelingen oder die Immobilie neu aufgeteilt werden – hier sei Beratung gefragt, so Jürgen Pfund.