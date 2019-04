Auf 'ne Halbe zum Steinbruch Neuer Biergarten in Weinstadt-Endersbach

Maracuja-Cranberry, Limette-Minze, Erdbeer-Gurke: Die selbst gemixten Limonaden, die Diego H. Husaini vor den Augen seinen Kunden zubereitet, schmecken nach Sommer. Es ist ein warmer Nachmittag, etwa 30 Menschen sitzen auf den Bierbänken, hier am Steinbruch am Rand des Endersbacher Wohngebiets Trappeler. Viele Weinstädter sind da, unter anderem auch Dietmar Ißler, der Leiter des Rechnungsprüfungsamts der Stadt Weinstadt, und Baubürgermeister Thomas Deißler. Letzterer träumte schon vor Jahren davon, einen Biergarten nach Endersbach zu holen.

Damals favorisierte er noch das Gewerbegebiet Birkel-Areal, nun ist der Biergarten in unmittelbarer Nachbarschaft, im Steinbruch entstanden. Dort war mal im Rahmen der Remstal-Gartenschau ein Wohnmobil-Stellplatz vorgesehen, was aus Gründen des Naturschutzes dann aber nicht mehr weiterverfolgt wurde. Jetzt lockt dafür der Biergarten, im Schnitt kommen laut Husaini pro Tag 300 Gäste. Für den 28-Jährigen ist der Biergarten der erste Schritt in die Selbstständigkeit – und den hat er bisher nicht bereut. „Ich bin begeistert von dem Publikum hier.“

Zehn Jahre Erfahrung in der Gastronomie hat Diego H. Husaini (das H. steht übrigens für seinen Vornamen Hanif, Diego ist sein Spitzname) gesammelt, zuletzt als angestellter Betriebsleiter in einem großen Lokal. Dann hat sich für den 28-Jährigen die Möglichkeit ergeben, sich selbstständig zu machen, dank eines Geschäftspartners, der in den Biergarten zum Steinbruch investiert hat. Der soll nämlich nicht nur während der Gartenschau provisorisch betrieben werden, sondern dauerhaft in Endersbach bleiben. Erklärtes Ziel ist es, nach Ende der Gartenschau-Saison im Oktober ein festes Gebäude zu errichten.