Autismus Junger Autist gründet Selbsthilfegruppe

Remshalden/Schorndorf. Marco Mayerle ist Autist. Und? Welche Bilder erzeugt das Wort im Kopf? Autist? Ein Gespräch mit dem Studenten rückt den Blick auf Facetten des menschlichen Seins, wie sie vielleicht jeder in sich trägt, in welcher – vielleicht abgeschwächten – Ausprägung auch immer. Marco Mayerle möchte in Schorndorf eine Selbsthilfegruppe gründen, zumal es bisher keine Angebote für erwachsene Autisten gebe.