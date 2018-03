Unfall auf der B14 Lastwagen überfährt Mittelleitplanke

09.51 Uhr: Der LKW-Fahrer war von Stuttgart in Richtung Backnang unterwegs und hat aus noch ungeklärter Ursache die Mittelleitplanke überfahren und die Fahrbahn in Fahrtrichtung Stuttgart gequert. Erst auf der gegenüberligenden Seite neben der Bundesstraße kam er zum Stehen. Verletzt wurde niemand - zum Glück kam dem Fahrzeug auf der B14 in Richtung Stuttgart kein Auto in die Quere. Momentan staut sich der Verkehr nicht mehr. Wenn der Lastwagen später geborgen wird, soll die Strecke aber in Richtung Stuttgart vollgesperrt werden.

09.48 Uhr: Der Unfall ist zwischen dem Leutenbach-Tunnel und Nellmersbach geschehen. Eine Fahrspur in Richtung Stuttgart ist in dem Bereich nicht befahrbar.

09.12 Uhr: Zwischen dem Leutenbach-Tunnel und Waldrems ist der Verkehr nach einem Unfall mit einem Lastwagen in beide Richtungen behindert. Derzeit laufen die Bergungsarbeiten.