Backnang Auto überschlägt sich auf B14: Eine Person verletzt

Backnang.

Ein 22-jähriger Citroen-Fahrer fuhr am Dienstagmorgen (26.11.) um etwa 10 Uhr auf der B 14 von Oppenweiler in Richtung Backnang. Kurz vor Backnang-Strümpfelbach verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei streifte er eine Böschung, kippte und kam schließlich auf der Bundesstraße auf dem Dach zum Liegen. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro. Der Verkehr musste bis zur Bergung des Fahrzeugs einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz.