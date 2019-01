Backnang Brand bei Entsorgungsunternehmen

Backnang.

Am Mittwochvormittag hat es in der Straße Kuchengrund bei einem Entsorgungsunternehmen gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, hat auf dem Betriebsgelände eine Schreddermaschine Feuer gefangen. Ein Mitarbeiter reagierte umgehend und löschte das Feuer noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr mit einem Feuerlöscher. Durch die rasche Intervention des Mitarbeiters wurde die Ausbreitung des Brandes und so vermutlich ein größeres Unglück verhindert.