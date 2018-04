Backnang Feuerwehreinsatz bei Fahrzeugbrand

Backnang.

In der Nacht von Sonntag auf Montag (16.4.) ist die Feuerwehr zu einem Brand im Backnanger Süden ausgerückt. In einem Industriegebiet in der Straße Im Kuchengrund hatte ein Fahrzeug am Sonntag gegen 23.30 Uhr Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte den Brand. An dem BMW entstand nach ersten Informationen ein Totalschaden. Informationen zur Ursache hat die Polizei derzeit (Stand 7.20 Uhr) noch nicht veröffentlicht.