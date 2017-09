Backnang Oberbürgermeister Nopper kandidiert erneut

Wie die Backnanger Kreiszeitung aktuell berichtet, ließ Frank Nopper nach langem Schweigen, ob er für eine dritte Amtszeit kandieren werde, nun endlich die Katze aus dem Sack: „Ich brenne weiterhin mit heißem Herzen für Backnang“, erklärte Nopper im Gemeinderat am Donnerstagabend.

Frank Nopper ist seit 2002 Oberbürgermeister in Backnang. Am 1. April 2018 läuft seine zweite achtjährige Amtszeit ab. Die Wahlen sind für den 4. Februar 2018 angesetzt, eine eventuelle Neuwahl findet am 18. Februar statt.

Wer gegen ihn antreten möchte, kann seine Bewerbung bis spätestens 11. Januar 2018, 18 Uhr schriftlich beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses, Herrn Ersten Bürgermeister Siegfried Janocha, Am Rathaus 1, 71522 Backnang, im verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift "Oberbürgermeisterwahl" einreichen.