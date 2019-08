Backnang Schlangen-Alarm am Baugerüst

Backnang. Montage können es schon in sich haben. Aber was ein Bauarbeiter an diesem Montagvormittag an seinem Arbeitsplatz vorfand, war dann doch eher ungewöhnlich. Nach Polizeiangaben begrüßte ihn gegen 11.45 Uhr auf einem Baugerüst eine rot-weiß gemusterte Schlange, die es sich dort ausgenscheinlich gemütlich gemacht hatte. Der Arbeiter zog sich vorsichtshalber sofort zurück und rief die Polizei.