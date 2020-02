Backnang.

In einem Haus in der Sulzbacher Straße ist am Donnerstagvormittag (27.02.) ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist derzeit (Stand 10.30 Uhr) im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Polizei konnte zu dem Brand noch keine näheren Angaben machen, teilte jedoch auf Nachfrage mit, dass es keine Verletzten gegegeben habe. Die umliegenden Straßen sind für die Löscharbeiten gesperrt. Weitere Informationen folgen.