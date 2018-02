Backnang/Waiblingen B 14: Busunglück gerade noch verhindert

Backnang/Waiblingen.

73 Fahrgäste eines Reisbusses hatten am Freitagmorgen ausgesprochenes Glück und entgingen einem drohenden Unglück. Der Doppeldecker startete am frühen Morgen bei der gewerblichen Schule Backnang zu einer Skiausfahrt. Ein Lehrer meldete per Handy über Notruf gegen 6 Uhr eine drohende Gefahr. Der Reisebus sei mit geöffneten Gepäckklappen losgefahren und der Busfahrer reagiere auf Ansprache nicht und fahre immer weiter. Auf Hupzeichen anderer Autofahrer reagiere der Fahrer auch nicht mehr.