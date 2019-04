Bad Cannstatt Bombendrohung bei Völkermord-Gedenken

"Wir haben kurz vor der Veranstaltung von der Polizei den Hinweis bekommen, wir sollten die Kirche verlassen, weil eine Warnung zu einem Bombenanschlag eingegangen sei", sagte der Gemeindepfarrer unserer Zeitung. Zu dieser Zeit, gegen 19 Uhr, seien bereits Gemeindemitglieder und Gäste in der Kirche gewesen. Weitere Gäste, die zur Gedenkveranstaltung kommen wollten, wurden nicht mehr in die Nähe gelassen. Die bereits in der Kirche Befindlichen wurden in Sicherheit gebracht, laut offizieller Mitteilung der Polizei etwa 60 an der Zahl. Die Kirche wurde evakuiert. Die Polizei sperrte großräumig ab. Dann hieß es abwarten. Gegen 20.40 Uhr löste die Polizei die großräumige Sperrung, in die Kirche durfte man von da an aber nicht mehr. Bis in den späten Abend hinein such(t)en Spezialeinheitskräfte mit Hunden das Gebäude und das Kirchenareal ab. Die Ermittlungen zu Hintergründen beziehungsweise zum Hinweisgeber dauern an.

Nach Aussagen des Winnender Landtagsabgeordneten Willi Halder, der ein Grußwort sprechen sollte und gegen 21.10 Uhr bereits wieder auf dem Heimweg war, wurde die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen kurzfristig abgesagt. Der Gemeindepfarrer Dr. Diradur Sardaryan habe kurz nach 19 Uhr durchs Mikrofon alle bereits Anwesenden gebeten, aufzustehen und langsam und ohne Panik das Gotteshaus zu verlassen. "Da wussten wir schon ziemlich sicher, um was es gehen könnte, wenn es heißt 'ohne Panik'. Das kenne ich schon von anderen Veranstaltungen."

"Draußen sahen wir zunächst herkömmliche Streifenpolizisten, wenig später kamen Spezialkräfte mit Maschinenpistolen dazu und Kräfte der Hundestaffel. Die haben angefangen, die Kirche zu durchsuchen", sagte Halder. "Dann wurde ja auch noch das Wetter schlechter. So bat man vielen Gästen an, sich im nahen Cannstatter Polizeiposten 'unterzustellen' und zu warten."