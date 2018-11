Berglen Für Windräder kein Investor in Sicht

Am liebsten wäre es den Hößlinswartern wohl, der Begriff „Buocher Höhe“ wäre bei der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses des Regionalverbandes ganz von der Landkarte verschwunden, auf der die Vorranggebiete für potenzielle Windkraftanlagen in der Region Stuttgart eingezeichnet sind. Aber den Gefallen tat ihnen der Ausschuss nicht, was aber auch keine Überraschung ist. „WN 26 oder „Buocher Höhe 2“ steht nach wie vor drin. Es hat sich nämlich an der Beurteilung von dessen Eignung – oder Nichteignung, würden die Hößlinswarter und vielleicht auch noch andere Berglener sagen – nichts geändert, auch wenn die beiden genannten Hößlinswarter anderes argwöhnen.

Sie erinnern noch mal daran, dass der Abstand zur nächsten Wohnbebauung am Ortsrand kaum einen Kilometer beträgt. Und wundern sich, wohl nicht als Einzige, warum das K.-o.-Kriterium für den Standort bei Breuningsweiler nicht auch für den bei Hößlinswart gilt: der aus Sicht der Flugsicherung für den Stuttgarter Flughafen zu geringe Abstand zum sogenannten Drehfunkfeuer in Affalterbach, im Pilotensprech „Luburg“. Einfacher ausgedrückt: deren Befürchtung, Windkraftanlagen dort könnten den Flugfunk beeinträchtigen. Sie verlangt deshalb generell einen Mindestabstand von 15 Kilometern.

In diesem Radius liegt zwar „WN 25“. Ob aber dem nur deshalb nun endgültig das Totenglöcklein geläutet hat, sei dahingestellt, spielt für Berglen ohnehin nicht die entscheidende Rolle. Da zählt, dass es von „Luburg“ nach „WN 26“ mehr als 15 Kilometer sind, wenn auch nicht viel mehr. Wobei man sich fragen könnte, ob Flugfunk so feinfühlig ist, dass er genau ab Kilometer 15 plus x nicht mehr störanfällig ist. Aber in der Vorgabe steckt eine Sicherheitsreserve (früher, bis 2009, galt ein Drei-Kilometer-Radius). Es ist bezeichnenderweise nur von „Bedenken“ die Rede, was aber, wenn es um das höchstsensible Thema Sicherheit beim Fliegen geht, mehr als ausreicht, um die Reißleine zu ziehen beziehungsweise den Stecker, um im Bild zu bleiben.

Der Grund und Boden dort gehört der Gemeinde

Friedrich verwies in seiner Antwort zunächst auf die Zuständigkeit des Regionalverbands. Der gebe im Übrigen auch die Mindestabstände zur nächstgelegenen Wohnbebauung vor. Aber, und das ist aus Sicht des Bürgermeisters entscheidend, der Standort liegt nicht nur weitestgehend auf Berglener Gemarkung, sondern der Grund und Boden auf dieser gehört vollständig der Gemeinde Berglen. Sie hat also das Sagen, was dort passiert und vor allem was nicht. Gemeinderat und Verwaltung hätten „mehrfach und klar“ zum Ausdruck gebracht, den Standort „nicht aktiv zu forcieren“, sondern diesen „nur im Falle einer umfangreichen Bürgerbeteiligung bei aktiver Zustimmung der Bürgerschaft zu entwickeln“, so Friedrich.

„Mit fast schon an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“

Ohne Einverständnis der Gemeinde könne folglich dieser Standort nicht realisiert werden. Sein Eindruck sei, dass Gemeinderat und Gemeindeverwaltung „die Einschätzung teilten, dass der Standort kritisch zu betrachten ist“. Friedrich verwies auch darauf, dass bislang, zumindest seit er im Amt ist, kein Investor Interesse gezeigt habe. Es sei deshalb „mit fast schon an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ davon auszugehen, dass der Standort Buocher Höhe 2 zwar im Regionalplan als Vorranggebiet stehenbleibe, „jedoch faktisch nicht zur Umsetzung kommen wird“, so der Bürgermeister.