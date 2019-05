Berglen Özkaras Austritt aus der AfD: "Diese Partei wird von Idioten geleitet"

Berglen. Ralf Özkara, 48, aus den Berglen, ehemals Landessprecher der AfD, „tritt mit sofortiger Wirkung aus der AfD aus“. Das vermelden NDR und WDR. Zur Begründung habe Özkara gegenüber den Sendern gesagt: „Diese Partei wird von Idioten geleitet.“ Seinem Entschluss sei eine längere Überlegung vorausgegangen. „Ich bin erst heute ausgetreten, weil ich die Basis nicht in ihrem Wahlkampf behindern wollte.“ Er könne und wolle „die Vorgänge in der Partei nicht länger mittragen“. Was er damit genau meint, habe er nicht ausgeführt.