Bratwurst per Knopfdruck Kefer stellt Grillfleisch-Automaten in Winterbach auf

Die Produkte im Automat unterscheiden sich vor allem durch ihre Herkunft und ihre Qualität von denen im Lidl-Kühlregal: „Meine Familie hat früher selbst noch Landwirtschaft betrieben, unsere Verwandtschaft oben in Manolzweiler hält jetzt noch Rinder“, erklärt Ernst Kefer. Er und sein Sohn fahren regelmäßig dort hin, sie schauen sich die Tiere an, geschlachtet wird ohne allzu langen Transport ebenfalls ganz regional, nämlich in Göppingen.

"Dadurch kann man als kleiner Supermarkt noch rausstechen"

Mit Überzeugung versuchen die Kefers, möglichst viele Produkte direkt aus der Region zu vertreiben. „Dadurch kann man als kleiner Supermarkt noch rausstechen“, so der Betriebsinhaber. Das aktuell stattfindende Umdenken in Sachen Nachhaltigkeit kommt dem kleinen Markt dabei entgegen: „Die Leute kaufen gezielt regional – es ist zu hoffen, dass das auch so bleibt.“

Marvin Kefer zeigt im an die Metzgerei angegliederten Frischemarkt, wo die Sachen herkommen: „Die Tomaten da sind aus Rommelshausen, der Kaffee aus Schorndorf, der Salat aus dem Remstal“.

Was dem jungen Metzgermeister bis dato noch ein Dorn im Auge ist, ist der Verpackungsmüll, der durch die abgepackten Produkte im Automaten entsteht. Bewusst benutzt er dafür schon Überschussverpackungen aus der Metzgerei und er schaut sich auf Messen um, wo solche alternativen Materialien angeboten werden. „Ganz ohne Verpackung gehts leider nicht“, aber dafürkönne man ja während der Öffnungszeiten gerne auch mit der Tupperschüssel an die Fleischtheke kommen.