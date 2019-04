Breuninger-Areal in Schorndorf Kein Einkaufsmarkt, mehr Wohnungen

Die darüber hinaus gehende Nutzung beschränkt sich nun auf kleineren Einzelhandel, wie etwa einen Bäcker und einen Metzger und weiteren, nicht innenstadtrelevanten Einzelhandel oder ein untergeordnetes Dienstleistungsangebot – angeordnet jeweils entlang der Heinkelstraße. Laut Manfred Beier, Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung und Baurecht, stehen außer für den Bäcker und den Metzger noch 400 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Für die Geschäfte, die sich dort ansiedeln, ist entlang der Heinkelstraße ein Parkstreifen vorgesehen.

Tiefgarage wird gestaffelt, weil das Gelände abfällt

Eine gestalterische Veränderung beim der Heinkelstraße und der Bahn zugewandten Gebäudeteil hat sich Beier zufolge insofern ergeben, als die Fassade geschlossen und auf die zunächst vorgesehenen Öffnungen verzichtet werden soll. Der Wegfall des in früheren Entwürfen enthaltenen Lebensmittelmarktes wirkt sich Manfred Beier zufolge insofern positiv aus, als dadurch im Inneren der Bebauung zusätzliche Platzsituationen geschaffen werden können und eine großzügigere Durchlässig- und Durchgängigkeit erreicht wird. Und natürlich hat sich durch den Verzicht auf einen Lebensmittelmarkt auch die Parkplatzsituation deutlich entspannt.

Zu einer Änderung der Planung hat auch die nachträgliche Feststellung geführt, dass es von der Heinkelstraße in Richtung Mühlgasse ein beträchtliches Gefälle gibt. Deshalb müsse, so Beier, die Tiefgarage gestaffelt angelegt werden. Und bei den Gebäuden sei geplant, die höhenmäßig von Süden nach Norden etwas zurückzunehmen, was bedeute, dass im hinteren Bereich Reihenhäuser und kein Geschosswohnungsbau mehr vorgesehen seien. Lärm, Altlasten, Hochwasser, Verkehr, Umwelt – all diese Dinge sind dem Fachbereichsleiter zufolge bereits gutachterlich untersucht worden und fließen, so weit erforderlich, in einen Durchführungsvertrag ein, der abgeschlossen werden soll, bevor der Gemeinderat den Satzungsbeschluss fasst (für die Sitzung am Donnerstagabend steht erst einmal der Auslegungsbeschluss an).