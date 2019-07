Bündnis „Zusammen gegen rechts“ Rechter Hass – „bräsige“ Polizei?

Tim Neumann will aufrütteln: Der Mord an Walter Lübcke, sagt der 23-jährige Sprecher von „Zusammen gegen rechts“, werfe ein Schlaglicht auf „die besorgniserregenden Entwicklungen im faschistischen Milieu“. Dass der mutmaßliche Täter alleine gehandelt haben soll, nennt Neumann ein „Ammenmärchen“. Es gebe Hinweise, dass der Mann, seit Jahrzehnten wegen rassistischer Gewalttaten bekannt, der Gruppe Combat 18 nahestand, dem „bewaffneten Arm“ des verbotenen Neonazi-Netzwerks Blood and Honour. Es gelte, sagt Neumann, „Terror als solchen zu benennen“ – und „Betroffene nicht damit alleine zu lassen“.

Mordrohung gegen Journalist Denzinger

Einsatz Alfred Denzinger. Schon vier Farbanschläge gab es auf das Schlechtbacher Haus des linken Journalisten, der auf der Online-Seite „Beobachternews“ rechte Umtriebe dokumentiert; an Denzingers Auto wurden die Reifen zerstochen; Ende April folgte per Mail eine Morddrohung : Wegen „feindlicher Agitation gegen das deutsche Volk“ werde Denzinger zum „Tod durch Verbrennen verurteilt“ und seine Familie „der Ausrottung anheimgestellt“.

Unlängst klagte Denzinger: Auch zwei Monate, nachdem er die Drohung der Polizei gemeldet hatte, sei er dazu noch nicht einmal förmlich vernommen worden. Auf Anfrage unserer Zeitung begründete der Staatsschutz das so: Denzinger selbst habe sich nicht interessiert an einem Gespräch gezeigt, man habe deshalb „in beiderseitigem Einvernehmen“ davon abgesehen.