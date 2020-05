Corona im Rems-Murr-Kreis Die tödliche Dimension des Virus

Rems-Murr-Kreis.

Der erste Mensch, der in Deutschland einer Corona-Infektion erlag, war – auch wenn die meisten Quellen anderes besagen – wohl ein Mann aus dem Rems-Murr-Kreis: Der 67-Jährige aus Remshalden verstarb nach Angaben des Landratsamtes am 4. März ; fünf Tage vor einem 78-Jährigen aus dem Landkreis Heinsberg und einer 89-Jährigen aus Essen, die als die ersten Corona-Toten in der Republik gelten. Der Heinsberger und der Essener Befund allerdings wurden bereits am 9. März öffentlich bekannt. Der Remshaldener Bürger hingegen war vor seinem Tod überhaupt nicht getestet worden – eine Infektion wurde erst nachträglich via Obduktion nachgewiesen und am 12. März offiziell bestätigt.