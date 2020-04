Corona-Krise im Rems-Murr-Kreis Häusliche Gewalt: Wenn Schläge drohen, Hilfe holen

Oranna Keller-Mannschreck rät Betroffenen im Ernstfall dringend, sich viel mehr Zeit zu verschaffen, um zur Ruhe zu kommen, überlegte Entscheidungen zu treffen: Ein halbes Jahr lang kann ein Gewalttäter einer Wohnung verwiesen werden. Auch dann, wenn ihm die Wohnung gehört oder er der Mieter ist. Er zahlt weiter. Familiengerichte können solch einen Wohnungsverweis verfügen, und das tun sie auch, wenn es angebracht ist – und zwar „ganz schnell“, sagt Keller-Mannschreck.

Das Frauenhaus ist voll belegt

Meistens kommen die Männer dann bei ihren Eltern unter oder bei einem Kumpel. Der Beraterin ist kein Fall bekannt, dass ein Täter unter der Brücke schlafen musste. Um die Belange jener, die Gewalt ausgeübt haben, kümmert sich die Fachstelle für Gewaltprävention Rems-Murr.

Fast immer sind Kinder mitbetroffen. Für sie sei es meist besser, wenn sie in der Wohnung bleiben können, betont Keller-Mannschreck. Zumal das Rems-Murr-Frauenhaus voll belegt ist.

Bisher sei die Zahl der Anrufe nicht auffallend angestiegen – „noch nicht“. Dasselbe beobachtet die Polizei, wie Sprecher Holger Bienert sagt. Aber: Die Erfahrungen in anderen Ländern seit Beginn der Corona-Krise zeigen, dass diese besonderen Umstände zu mehr Gewalt im häuslichen Umfeld führen, so Polizeipräsident Reiner Möller. Bereits 2019 sind die Zahlen enorm angestiegen – und da war zumindest in Deutschland noch nicht groß von Corona die Rede. 521 Fälle von häuslicher Gewalt wurden der Polizei vergangenes Jahr im Rems-Murr-Kreis bekannt. Das entspricht einem Plus von 14 Prozent im Vergleich zu 2018. Das Dunkelfeld dürfte groß sein.

"Das wird noch zunehmen"

„Ich fürchte, dass das, was wir nicht mitkriegen, extrem viel ist“, sagt Keller-Mannschreck und prophezeit: „Das wird noch zunehmen. Es wird mehr verletzte Seelen geben. Auch die sexualisierte Gewalt wird zunehmen.“

Eine Vergewaltigung bleibt eine Vergewaltigung auch dann, wenn sie innerhalb einer Ehe oder Partnerschaft geschieht. Es handelt sich um eine Straftat – und um einen medizinischen Notfall. Oranna Keller-Mannschreck nennt die Rems-Murr-Klinik in Winnenden als erste Anlaufstelle. Unabhängig von der medizinischen Erstversorgung kann eine Frau dort Spuren sichern lassen für den Fall, dass sie später Anzeige erstatten möchte und es dann auf Beweise ankommt.

Hin und wieder sucht auch ein Mann Hilfe, weil er Opfer von häuslicher Gewalt geworden ist. Auch Kinder rufen an und fragen, was sie tun sollen – zu Hause geht’s rund. Oder erwachsene Söhne und Töchter melden sich.

Aushalten ist keine Lösung

Die schlechteste aller Varianten ist, Gewalt und Aggression innerhalb der Familie einfach auszuhalten, sagt die Beraterin. Sie rät jetzt in der Corona-Ausnahmesituation dringend davon ab, Grundsatzprobleme in einer Beziehung lösen zu wollen, die Verletzungen der letzten zehn Jahre auf den Tisch zu bringen. „Das kann man nach Corona tun.“

Jetzt müssen alle sehen, wie sie in diesen Zeiten über die Runden kommen. Zuständigkeiten in der Familie klar regeln, den Tag strukturieren und vor allem rausgehen an die Luft, nicht dauernd aufeinanderhocken in der Wohnung, rät Keller-Mannschreck. Kommen jetzt zur meist ohnehin klammen finanziellen Situation regelrechte Existenznöte hinzu, helfen erneut die Beratungsstellen weiter. Wo wendet man sich hin, wer hilft schnell und wie: Es gibt Antworten auf diese Fragen. Man muss allerdings anrufen und die Fragen auch wirklich stellen.

Hier gibt es Hilfe bei häuslicher Gewalt

Weibliche Opfer häuslicher Gewalt können sich hierhin wenden:

Pro Familia, Telefon 0 71 51/9 82 24 89 40

Kreisdiakonieverband, Telefon 0 71 51/9 59 19 22

Beratungsstelle des Frauenhauses, Telefon 0 71 81/6 16 14

Caritas-Zentrum Backnang, Telefon 01 71/ 3 43 46 10

Caritas Waiblingen, Telefon 0 71 51/17 24 28

Männliche Opfer häuslicher Gewalt erhalten bei Pro Familia in Waiblingen Hilfe, Telefon 0 71 51/9 82 24 89 40

Erwachsene Opfer sexualisierter Gewalt erhalten ebenfalls bei Pro Familia Hilfe, 01 60/4 88 16 14

Für jugendliche Opfer sexualisierter Gewalt ist eine Anlaufstelle des Landratsamtes da, Telefon 0 71 51/5 01- 14 96

Die Fachberatungsstelle Gewaltprävention berät gewaltausübende Menschen. Für Menschen aus dem Rems-Murr-Kreis wird hier Hilfe angeboten: 07 11/9 45 58 53 10, gewaltpraevention@sozialberatung.

Die bundesweite„Nummer gegen Kummer“: 0 80 00/11 60 16.