Corona-Krise in Schorndorf Physiotherapie: Unsicherheit bei Patienten und Ärzten

Große Unsicherheit bei Patienten und teils sogar Ärzten

Es gibt offenbar große Unsicherheit seitens der Patienten. Bei Pflaumer haben in den vergangenen Tagen selbst Allgemeinmediziner nachgefragt, ob sie ihre Patienten noch zu ihm schicken könnten. „Sie dürfen weiterhin Maßnahmen verordnen“, erklärt er. Doch nicht für alle sei es derzeit sinnvoll, in die Praxis zu kommen, findet auch der Praxis-Chef. Ältere Patienten, die zur Risikogruppe gehören und weniger schwerwiegende Probleme haben, versucht er am Telefon Tipps zu geben, was sie tun können. Gegen Rückenprobleme empfehle er etwa bestimmte Übungen. Doch generell erklärt Pflaumer, dass es Aufgabe der Ärzte sei, mit ihren Patienten abzuwägen, ob sie Physiotherapie auch während der Corona-Krise nutzen sollten.

Der Praxis-Chef ist immerhin darüber froh, dass die Krankenkassen die Fristen für Rezepte außer Kraft gesetzt haben. Eigentlich müssten Therapien in regelmäßigen Abständen stattfinden, diese Regeln sind derzeit ausgesetzt. Patienten dürfen ihre Rezepte also auch noch in ein paar Wochen einlösen, erklärt Pflaumer. Deshalb hofft er, dass nach der Krise wieder besonders viele Menschen kommen werden.

Einnahmen brechen weg, Kurzarbeit unausweichlich

Insgesamt hat er zehn Physiotherapeutinnen und -therapeuten angestellt, außerdem Kräfte, die sich um die Organisation und Ähnliches kümmern. Einige nehmen derzeit Urlaub, weil zu wenig Patienten kommen. Doch das reicht nicht aus. Jochen Pflaumer hat seine Öffnungszeiten um 40 Prozent reduziert. Das sei auch organisatorisch eine Herausforderung, erklärt er. Denn viele Termine der Patienten müssten verlegt werden. Im April wird Pflaumer seine Mitarbeiter wohl oder übel in die Kurzarbeit schicken müssen. Etwas anderes bleibe ihm nicht übrig, erklärt er. Denn während ein großer Teil der Einnahmen weggebrochen sei, bestünden laufende Kosten wie Miete weiterhin. Für seine Mitarbeiter tue es ihm sehr leid, schließlich seien sie auf ihr Gehalt angewiesen. Doch sie hätten Verständnis für die Situation, erklärt er. Die Existenz der Praxis sieht der Chef bislang nicht gefährdet, doch wenn die Situation länger als ein paar Wochen anhalte, dann könnte sich das ändern.

Neben klassischer Physiotherapie bietet Pflaumer auch Gruppengymnastik und medizinisches Fitnesstraining an, dieses Angebot musste er komplett einstellen. Auch Massagen, die Kunden aus privater Tasche bezahlen und nicht vom Arzt verschrieben bekommen, darf er nicht mehr anbieten. Doch die machten ohnehin nur einen kleinen Teil aus, erklärt er. Trotz der Aufforderung, zu Hause zu bleiben, empfiehlt Jochen Pflaumer, sich regelmäßig zu bewegen. Übungen im Wohnzimmer oder ein Spaziergang im Wald seien durchaus gesundheitsfördernd.

Der deutsche Verband für Physiotherapie fordert wegen der Krise finanzielle Soforthilfen von der gesetzlichen Krankenversicherung in Form von Ausgleichszahlungen. Denn so lange die Praxen keine Leistung erbringen könnten, entstünden schließlich auch den Kassen keine Kosten beziehungsweise profitierten diese sogar. Ohne Hilfe sei die Versorgung in der Zukunft gefährdet, erklärt der Verband.