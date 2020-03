Coronavirus Drive-in-Testzentren in Aalen und Schwäbisch Gmünd

Schwäbisch Gmünd/Aalen.

Auch wegen einer größeren Reisegruppe, die mit mehreren Bussen zum Skifahren in Ischgl war und mit Coronavirus-Verdachtsfällen in den Ostalbkreis heimgekehrt ist, greift das Landratsamt des Ostalb-Landkreises zu einer drastischen Maßnahme: In Aalen und Schwäbisch Gmünd werden Drive-in-Testzentren eingerichtet, bereits am Freitag in Aalen auf dem Greutplatz und voraussichtlich nächste Woche auch in Schwäbisch Gmünd, vermutlich auf dem Schießtalplatz.