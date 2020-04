Coronavirus im Rems-Murr-Kreis Eindrücke aus der S-Bahn zur Maskenpflicht

Die S-Bahn ist fast leer. Zwischen den Fahrgästen viel Abstand, jeder findet einen „Vierer“ - jeweils zwei Sitze gegenüber - für sich allein. In den Ohren die Musikstöpsel, vor dem Mund der Stoff, übrig bleiben die Augen, die sich übers Smartphone beugen. Patricia aus Backnang trägt eine gemusterte Maske, ihr ist es wichtig, dass sie schön ist. „Dann sieht es nicht so sehr nach Krankenhaus aus“, meint sie. Ihre Maske sitzt, Luft bekomme sie auch. Als Brillenträgerin leide sie dennoch: „Brille und Maske zugleich geht nicht, es wird sofort dämpfig.“ Was machen Frauen, die Lippenstift tragen? „Ich schminke mich nicht, kann mir aber vorstellen, dass es schwierig wird für manche“, meint lachend Katharina aus Schwaikheim.

„Ich find’s blöd, aber natürlich halte ich mich dran“

Seit Montag ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen Pflicht. Für viele war die erste Fahrt zur Arbeit ein Testlauf, andere sind mit dem Gesichtstextil schon vertraut. Galina Velte aus Winnenden arbeitet in einer Arztpraxis. „Im Umgang mit Patienten in der Verwaltung tragen wir seit vielen Wochen die medizinischen Masken“, meint sie. „Es hätte für die Allgemeinheit viel früher kommen sollen.“ Auch sei die Neuerung nicht nur im öffentlichen Verkehr und beim Einkauf sinnvoll: „Auch in den Warteschlangen vor den Läden, die sich überall bilden, steht man manchmal eng zusammen.“