Coronavirus im Rems-Murr-Kreis Sonnenhof wird Reservekrankenhaus

Warum wurde das Hotel Sonnenhof als Ersatzkrankenhaus gewählt?

Das Hotel ist „der optimale Standort“, sagt Jutta Franz, stellvertretende Sprecherin der leitenden Notärzte im Kreis. „Wir haben hier alles. Wir können die gesamte Infrastruktur nutzen.“ Es gibt kleinere Abschnitte, die „völlig autark“, gut gegeneinander abgrenzbar und „barrierefrei“ sind. Landrat Richard Sigel schwärmt: „Eigene Wäscherei, Küche, Reinigung – alles sofort nutzbar!“ Das Pflegepersonal wird in erster Linie über die Krankenpflegeschule zur Verfügung gestellt, die quasi auf den Sonnenhof umziehen wird. Ärztliche Unterstützung hat die Kreisärzteschaft zugesagt.

Es sei „selbstverständlich, in dieser Krisenzeit im Rahmen unserer Möglichkeiten zu helfen“, sagt Katrin Boysen-Ferber, Mitglied der Geschäftsleitung des Hotels Sonnenhof. „Wir sehen die Bereitschaft der Geschäftsführung des Hotel Sonnenhofs als vorbildlichen Akt der Menschlichkeit in dieser Extremsituation“, lobt die Aspacher Bürgermeisterin Sabine Welte-Hauff.

Wie viele Patienten können im Sonnenhof unterkommen?

Bis zu hundert Betten sind nutzbar. Aktuell ist, das sei noch einmal betont, noch keines belegt – aber „wir wissen nun schon sehr frühzeitig, wohin wir verlegen können“, sagt Marc Nickel. Momentan sei nicht absehbar, „wie uns die Welle“ der Corona-Infektionen „erwischen wird“. Kommt sie „kurz und spitz“, was in Italien zu dramatischen Nöten geführt hat‘? Oder entwickelt sie sich flacher und dafür „lang gedehnt“, weil die Ausgangsbeschränkungen Wirkung entfalten? Die Kliniken wollen „auf alles vorbereitet sein“ – das Ersatzkrankenhaus Sonnenhof ist in diesem Vorsorge-Mosaik ein wichtiger Baustein.

Wie sieht es in den Kliniken mit den Beatmungsplätzen aus?

Gut. Den Kliniken ist es gelungen, die Zahl der Beatmungsplätze binnen kurzer Zeit von üblicherweise 32 auf nunmehr 85 hochzuschrauben. Zweierlei hat dabei geholfen: Erstens hat Marc Nickels Team „sehr, sehr gute Verbindungen zu den Herstellern“. Zweitens: Manche Operationssäle werden aufgrund vieler abgesagter OPs derzeit nicht gebraucht – die dort vorgehaltenen Beatmungsgeräte werden dadurch frei.

Welche Rückmeldungen gab es zum Hilfe-Aufruf des Landkreises?

„Die Resonanz ist überwaltigend“, sagt Landrat Sigel. Vergangene Woche bat das Landratsamt Leute mit medizinischer Ausbildung, sich freiwillig registrieren zu lassen, um im Ernstfall helfen zu können. Klinikenchef Nickel verkündet die Bilanz: Fast 350 Meldungen sind eingegangen – „es ist unglaublich, was an Solidarität passiert gerade. Wir erfassen alle Registrierungen und konnten am Wochenende schon die ersten Einsätze abstimmen.“

Auch der Aufruf wegen Schutzausrüstung zeigt Wirkung: Seit Freitag gab es hunderte von Mails und Anrufen – Betriebe und Privatleute spenden Masken, Schutzkittel und Handschuhe. Oft handelt es um Kleinmengen – auch das hilft. Ein Unternehmen aber hat auf einen Schlag 4000 Mundschutze gestiftet.

Wie läuft es im Schorndorfer Corona-Testzentrum?

Immer besser. Stand Freitag hat das Testzentrum an der Schorndorfer Klinik, obwohl erst seit dem 5. März in Betrieb, bereits rund 1100 Abstriche genommen. Die Testkapazitäten wurden erweitert, von anfänglich zwei Patienten in zehn Minuten auf jetzt drei in der gleichen Zeit.

Flaschenhals war bisher die Terminvergabe. Aber Mitarbeiter des Landratsamtes haben das Testzentrum am Wochenende verstärkt, 132 offene Anfragen aufgearbeitet und Telefonnummern recherchiert.

Der administrative Prozess wurde ebenfalls verbessert: Das Personal, das sich um die Terminvergabe kümmert, wurde aufgestockt – und die Befundübermittlung erhält der Patient nun direkt vom Testzentrum.

Getestete sollten sich auf zwei bis vier Tage Wartezeit einstellen, bis das Ergebnis kommt – schneller schaffen es die allerorten mit Hochdruck arbeitenden Labore nicht.

Wie ist die Stimmung bei den Beschäftigten der Kliniken?

„Summa summarum“, sagt Nickel, „haben wir es geschafft, den Leuten Sicherheit, Orientierung und Zuversicht zu geben“:

Die Belegschaft werde regelmäßig ausführlich informiert über aktuelle Entwicklungen.

Ein spezialisiertes „Therapieteam Corona“ wurde aufgebaut und sei fachlich „sehr gut vorbereitet“.

Die Kliniken hecheln der Lage momentan nicht hinterdrein, sondern haben schon viele Strukturen geschaffen, die derzeit noch gar nicht gebraucht werden. Es sei „toll zu sehen, wie das funktioniert hat“, lobt Nickel die Beschäftigten.

Zusammengefasst: „Die Rems-Murr-Kliniken können Krise. Der größte Teil der Mitarbeiter sagt: Das schaffen wir!“

Wie zufrieden sind die Kliniken mit der politischen Unterstützung?

Überhaupt nicht! Dass „wir jetzt wirklich die Krankenhäuser auf gut Deutsch leer machen“ und alle nicht notwendigen Operationen absagen, um Platz für Corona-Patienten zu schaffen, sei „ein Kraftakt“, sagt Landrat Richard Sigel – hohe Einnahmen brechen dadurch weg. Aber während die Krankenhäuser in hohem Tempo tragfähige Strukturen zur Krisenbewältigung aus dem Boden stampfen, antworte das Bundesgesundheitsministerium „auf Pandemie mit Bürokratie“, schimpft Klinikenchef Marc Nickel. In einem geharnischten offenen Brief hat Nickel sich deshalb gemeinsam mit den Leitern fünf anderer kommunaler Kliniken an Minister Jens Spahn gewandt – Kernsätze daraus: