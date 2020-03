Coronavirus in Deutschland Kommentar: Zeit für drastische Maßnahmen

Die Weltgesundheitsorganisation hat diese Maßnahmen kürzlich ausdrücklich gelobt und zur Nachahmung empfohlen, zugleich aber darauf hingewiesen, dass in anderen Ländern die nötige Geisteshaltung für solch krasse Alltagseinschränkungen fehlt. Italien könnte jetzt den Gegenbeweis erbringen.

Nein, ich habe keine Angst vor dem Virus, zumal ich nicht zur Hochrisikogruppe gehöre. Das Problem ist aber, dass es hochansteckend ist - und das auch bei Personen, die noch keine Symptome zeigen. Das Problem ist daher vor allem die auf uns zurollende Epidemie. Im Ostalbkreis ist bereits nach dem zweiten bestätigten Fall zu sehen, welche Auswirkungen das haben könnte. Denn es ist auch eine Krankenpflegerin infiziert, weshalb insgesamt zwölf Pflegekräfte unter Quarantäne stehen und die Intensivstation am Virngrundklinikum Ellwangen um vier Betten reduziert werden musste. Und das wegen einem Fall!

Auch der Rudersberger Arzt befand sich vorsorglich eine Woche in Quarantäne (darf, da er nachweislich nicht infiziert ist, ab Mittwoch aber wieder arbeiten). Man mag sich gar nicht ausmalen, wie unser ohnehin kaputt gespartes Gesundheitssystem in die Knie gehen wird, wenn sich das Virus, so wie es momentan aussieht, schnell und exponentiell ausbreitet. Auch das lässt sich aus China lernen: Den Preis hätten dann nicht nur die Corona-Patienten zu zahlen, sondern alle, die chronisch krank und auf ein funktionierendes Gesundheitssystem angewiesen sind.

Nicht wenige verweisen jetzt auf die Influenza und ihre Gefahren. Doch der Vergleich ist schief, denn im Gegensatz zur Grippe, an der jeden Winter Menschen sterben, gibt es bei dem neuen Virus keine Grundimmunität in der Bevölkerung. Und ohne diese Immunität verbreitet sich ein solcher Erreger schnell und weit. Außerdem gibt es bislang weder Impfstoffe noch Medikamente für Covid-19. Medizinisches Personal, das sich infiziert, könnte das Virus somit in Kliniken, wo sich viele Risikogruppen aufhalten, weitertragen.

Daher ist es jetzt auch in Deutschland an der Zeit, drastischere Maßnahmen zu ergreifen. Vierzehn Tage Corona-Ferien etwa, wie von Virologe Alexander Kekulé jüngst gefordert. Die Absage aller Großveranstaltungen. Fußball-Bundesliga ohne Publikum. Mehr Tests. Ausreichend Schutzausrüstung für das klinische Personal. Und nicht zuletzt bedarf es auch eines geschärften Bewusstseins für die Risiken in der Bevölkerung.