Coronavirus in Italien Wie lebt es sich im Sperrgebiet?

Und was ist, wenn der Hund abhaut?

Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, hat Italien die Mobilität seiner Bewohner stark eingeschränkt. Die Menschen sollen zu Hause bleiben. Wer auf der Straße angetroffen wird, sollte gute Gründe haben: Nur zur Arbeit, zum Arzt oder in die Apotheke oder zum Lebensmitteleinkauf darf man sein Haus verlassen. Das ist manchmal schwer einzuhalten. Zum Beispiel, wenn der Hund abgehauen ist: „Gestern Nacht war ich zum ersten Mal ,illegal’ unterwegs“, schreibt Michaela. „Draußen Totenstille, kein einziges Auto, auch nicht in der Ferne. Leute besuchen ist ja gerade nicht. Und Restaurants haben auch alle zu. Als ich mein Auto in dieser Stille trotzdem angelassen habe, stellte ich mir vor, dass die (einzigen) Nachbarn entsetzt am Fenster hängen. Regelbruch! Darf man doch nicht! Von einer Freundin hatte ich die Nachricht erhalten, dass mein mal wieder ausgebüxter Hund zusammen mit ihrem in einem Dorf auf dem nächsten Hügel ist. Und er ist immer völlig begeistert, wenn ich mit dem Taxi komme. Glücklicherweise musste ich das keinem Carabiniere erklären. Da war niemand.“

Wie um alles in der Welt beschäftigt man sich wochenlang in der Quarantäne? Mit Gartenarbeit zum Beispiel. Doch auch das geht nicht immer ohne Hilfe von außen. „Der erste Frühjahrsschnitt ist mehr als überfällig“, schreibt Michaela am letzten Sonntag. „Aber ich bin ohne meinen Rasenmähertraktor. Auf Anraten von Manuele, meinem Wartungsmann, wollte ich’s einmal richtig machen und ihn vor Beginn der Saison checken lassen, um später weniger Störungen zu haben. Er hat ihn also abgeholt, als wir noch nichts von der bevorstehenden Quarantäne wussten. Als mein Traktorchen gestern nicht wie angekündigt zurückkam, hab’ ich nachgefragt. Transporte zu Privatpersonen seien ihnen jetzt verboten, antwortete er. Das stimmt nicht, sagte ich. Das müsse er erst mit seinem Steuerberater (!) besprechen, sagte er. Wieso mit dem Steuerberater, fragte ich. Es genüge doch, das Dekret durchzulesen: Warentransporte sind uneingeschränkt erlaubt. Eine Kopie davon hat ihn nicht überzeugt. Morgen sagt er mir mehr.“

Warentransporte sind erlaubt, aber auf die schönen, selbstverständlichen Dienstleistungen müssen die Menschen in den Sperrgebieten verzichten: „Seht in Deutschland zu, dass ihr einen Termin beim Friseur bekommt, solange es noch geht“, schreibt Michaela mit Galgenhumor. „Wir in Italien werden bald sehen, wie viele echte Blondinen es in Wirklichkeit hier gibt!“

Kontakt mit den Freunden per Videotelefon

Zeit für soziale Netzwerke wie Facebook hat die Journalistin aus Stuttgart derzeit genug. Dass gegenseitige Besuche, Restaurant- oder Theaterabende tabu sind, nimmt sie gelassen. „Ich lebe ein zurückgezogenes Leben“, sagt sie. „Für die anderen ist es schlimmer.“ Kontakt hält sie über Videotelefon. Mit einer holländischen Freundin trifft sie sich zum gemeinsamen Einkaufen („anders geht ja gerade nicht“), und im Garten hat Michaela zwei neue Beete angelegt. Ansonsten habe sie endlich Zeit, die dritte Staffel von „The Crown“ ansehen. Für Montagabend hat sie ihre italienischen Freunde zum Aperitif eingeladen. Online, versteht sich. Am Dienstag sind dann die deutschsprachigen Freunde dran.