Coronavirus in Winnenden Wie in Pflegeheimen Ostern gefeiert wird

Bei Infektionsverdacht gehen Mitarbeiter in Quarantäne

Die Mitarbeitersituation ist angespannt. Jeder Mitarbeiter sei im Moment sehr sensibel und bleibe bei Unwohlsein sofort zu Hause. Froh ist die Heimleiterin über Corona-Tests, die mittlerweile angelaufen sind. „Wir wissen, ob ein Mitarbeiter allgemein erkrankt ist oder ob er sich an Covid-19 infiziert hat.“ Da das Haus auch Mitarbeiter hat, die beispielsweise aufgrund eines infizierten Familienmitglieds in Quarantäne sind, ist die Ausfallquote höher als gewöhnlich. Dass zurzeit alle Auszubildenden vor Ort sind, hilft sehr. Schulblocks und auch Außeneinsätze der Auszubildenden wurden abgesagt.

Für Mitarbeiter hat sich viel geändert. Teams der Wohnbereiche arbeiten getrennt, so dass keine Ansteckung stattfinden kann. In den Pausen gelten Abstandsvorschriften, im Aufzug auch. „Auch unsere Bewohner leiden stark unter den Einschränkungen, und auch die Angehörigen sind sehr stark belastet“, sagt die Hausdirektorin.

Die Situation ist sehr schwierig

Seit Mitte letzter Woche essen die Bewohner im Zimmer, Gruppenaktivitäten sind abgesagt. „Wir haben im Haus im Schelmenholz große Gruppen, pro Wohnbereich über 30 Bewohner. Hier wäre ein Zusammentreffen im Speiseraum beim Essen eine zu große Gefahr. Das ist eine Maßnahme, die uns allen schwerfiel umzusetzen und die auch den Bewohnern viel abverlangt. Dennoch ist so der Schutz einer Ansteckung vergrößert.“ Die Bewohner dürfen das Zimmer verlassen und auch in den Garten gehen. Statt Gruppenaktivitäten führen die Alltagsbegleiter viele Einzelgespräche, gehen mit Bewohnern im Garten spazieren oder unterstützen beim Telefonat oder einem Videoanruf mit den Angehörigen.

Für Angehörige, die Vater oder Mutter im Pflegeheim haben, ist die Situation sehr schwierig. Vor der Krise sprachen sie direkt mit den Heimbewohnern im Heim, nun bleibt ihnen nur das Telefonieren. Pflegekräfte sind in den Tagschichten sehr viel damit beschäftigt, Anrufe anzunehmen, zu berichten und zu informieren und natürlich auch das Telefon an Bewohner zu geben oder Grüße auszurichten.

Seit dem Besuchsverbot am 14. März hat das Pflegeheim am Haupteingang eine Annahmestelle für Mitbringsel eingerichtet. Es kommen täglich zahlreiche Angehörige, die ihrem Bewohner etwas mitbringen (Blumen, Obst, Briefe, Getränke ... ) und die so Kontakt und Fürsorge zeigen. Die Verwaltung, vor allem am Nachmittag, ist zum großen Teil damit beschäftigt, diese Dinge anzunehmen. Die Annahmestelle vor dem Haus ist mit einem Wagen und einer großen Box ausgestattet, so dass es eine kontaktlose Übergabe gibt, zweimal täglich gehen die Sachen dann an die Bereiche zum Bewohner raus.

Geschenke werden angenommen und weitergeleitet an Bewohner

Ostern ist für Bewohner und für deren Angehörige wichtig. Dass sie sich zum Fest nicht direkt begegnen können, fällt schwer. An Ostern 2020 gibt es eine Ausnahmeregelung: An zwei Tagen ist die Verwaltung für drei Stunden besetzt, um Geschenke für die Bewohner anzunehmen und weiterzuleiten.

„In Zeiten des Besuchsverbots ist es natürlich für die Menschen, die bei uns leben, umso schöner, einen Gruß von den Lieben zu bekommen“, sagt Kristina Baumstark. Auch per Post komme wesentlich mehr persönliche Post an. Wenn Angehörige E-Mails schicken, werden meistens Bild und Brief ausgedruckt. Karten und Briefe werden, sofern es der Bewohner nicht selbst lesen können, vorgelesen und Bilder im Zimmer aufgehängt.

Was ist eigentlich, wenn ein Bewohner zum Haupteingang geht und dann doch einmal ein paar Schritte im Schelmenholz spazieren gehen möchte? „Bislang konnten wir jeden Bewohner durch ein beratendes Gespräch überzeugen, lieber im Haus oder im geschlossenen Garten zu bleiben. Notwendige Besorgungen übernehmen wir, sofern kein Angehöriger da ist“, sagt Heimleiterin Baumstark.

Belastend und herausfordernd

Wie wird unter solchen Umständen Ostern? „Es wird ein ruhiges und nachdenkliches Fest bei uns im Haus.“ Natürlich gebe es gutes Essen, und auch der Osterhase und Ostereier dürften nicht fehlen. „Dennoch, gerade an solchen Feiertagen fehlt einem die Familie, der Besuch der Enkel und die Gemeinschaft“, weiß Kristina Baumstark. Immerhin werden die Bewohner Livemusik hören. „Wir freuen uns sehr, dass sich am Ostersamstag zwei Bläser aus Birkmannsweiler angekündigt haben, um vor dem Haus ein kleines Konzert zu geben. Am Ostersonntag spielt morgens der Posaunenchor aus Hanweiler mit dem gebotenen Abstand vor dem Haus. So können Bewohner am Fenster zuhören und haben neben den Fernsehgottesdiensten auch noch feierliche Klänge.“

Bei aller Anstrengung fühlen sich Kristina Baumstark und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Hauses im Schelmenholz von der Allgemeinheit anerkannt: „Wir nehmen die Anerkennung der Öffentlichkeit für unsere Arbeit wahr. Wir bekommen von Angehörigen so viel zurück. Dankbare Briefe und Geschenke ans Personal genauso wie die Vermittlung von notwendigen Materialien (wie in einem Beispiel Händedesinfektion). Die Zusammenarbeit mit den Behörden und der Stadt läuft gut, und wir merken, wie alle an einem Strang ziehen. Mit Herrn Oberbürgermeister Holzwarth stehen wir im persönlichen Kontakt, er erkundigt sich nach dem Leben und Arbeiten im Haus und unterstützt uns, wo er kann, hierfür sind wir sehr dankbar. Diese Zeit ist für jeden belastend und herausfordernd. Umso wichtiger ist es, zusammenzuhalten und sich gegenseitig zu unterstützen. Das spüren wir hier im Haus sehr stark, und das macht uns auch stark.“