Dauerregen im Rems-Murr-Kreis Hochwassergefahr steigt

12 Uhr: Noch bleiben Rems und Murr artig in ihren Flussbetten, die Pegel aber steigen. In Oppenweiler an der Murr liegen die aktuellen Messwerte bei 2,22 Meter und haben damit den Hochwassermeldewert von zwei Metern überschritten. Das reicht noch nicht, damit die Murr tatsächlich über die Ufer tritt, jedoch beobachtet man hier argwöhnisch die weitere Entwicklung. An der Rems herrscht derweil Entspannung.

Kleinere Bäche und Flüsse jedoch können schnell über die Ufer treten und Straßen sowie Unterführungen überflutet sein. Deswegen bitte unterwegs Vorsicht walten lassen.

Für den Ostablkreis warnt die "Gmünder Tagespost" aktuell vor Überflutungen - laut Kachelmannwetter herrsche hier stellenweise sogar extreme Überflutungsgefahr, besonders an der Kocher. In Schwäbisch Gmünd dagegen schwillt die Rems zwar kontinuierlich, aber langsamer an und liegt aktuell bei 83 Zentimeter. Hier liegt der Hochwassermeldewert bei 1,50 Meter.