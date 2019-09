Diebstahl in Waiblinger Juwelier-Geschäft Zwei Frauen stehlen 103 Goldringe

Waiblingen.

Goldringe im Wert von 65 000 Euro haben am Donnerstag (12.9.) zwei Frauen bei einem Juwelier in der Innenstadt gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, betraten die beiden Frauen den Verkaufsraum gegen 14.30 Uhr und ließen sich mehr als eine halbe Stunde lang zahlreiche unterschiedliche Schmuckstücke zeigen. Obwohl zwei Verkäuferinnen anwesend waren, konnte die jüngere der beiden Frauen insgesamt 103 Goldringe von mehreren Etalagen unbemerkt an sich nehmen. Währenddessen ließ sich die ältere Frauen beraten.

Anschließend entschieden sich die Frauen offenbar zum Schein für ein Schmuckstück und verließen das Juweliergeschäft unter dem Vorwand, Bargeld abheben zu wollen. Bemerkt wurde der Diebstahl erst am Abend.