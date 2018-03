DSDS Waiblingerin singt vor Dieter Bohlen

Waiblingen.

Diese Waiblingerin will hoch hinaus: Toranj Jafari ist an diesem Samstagabend (03.03.) in der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (20.15 Uhr, RTL) zu sehen. Die 20-Jährige möchte die Jury – Dieter Bohlen, Ella Endlich, Carolin Niemczyk und Mousse T. – mit dem Rihanna-Song „Stay“ von sich überzeugen.