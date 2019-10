Ehemaliger Gewa-Tower in Fellbach So soll der Schwabenlandtower aussehen

Der gesamte Tower und das Hotel bekommen eine neue Fassade. Statt einer Mixtur aus Schwarz und Glas wie der gescheiterte Gewa-Tower wird der „SLT 107“ hellgrau, vielleicht sogar weiß. Seltenheitswert versprechen die Windturbinen an der Dachkante, sichtbar sein werden sie von unten aber kaum. Wie die CG-Gruppe mit Christoph Gröner an der Spitze jetzt präzisierte, handelt es sich nicht um große Windränder, sondern um unscheinbare Kästen, welche die starken Aufwinde am Turm nutzen und nur rund einen halben Meter hoch sind. Den seltenen Wanderfalken sollen sie das Revier nicht streitig machen. Die intelligenten Tiere haben sich die ohnehin windstillere Nordost-Seite für ihr Nest ausgewählt.

"Dafür bezahlen die Mieter gerne etwas mehr"

Windkraft ist nur ein Bestandteil des völlig neuem Energiekonzepts. Die Bauherren wollen den KfW-Standard 55 erreichen, was gemeinsam mit dem Umbau von 65 auf 194 Wohnungen und einer neuen, besser eingepackten Fassade den Rückbau bis auf Rohbau-Zustand erfordert, der auch schon seit Monaten im Inneren des Gebäudes läuft. Alle Leitungen und Sprenkler-Anlagen kommen wieder raus - und zuletzt auch alle Fenster.

Photovoltaik für die E-Autos in der Tiefgarage, Fernwärme und die Nutzung der Bodenplatte zur Kühlung sind weitere Anstrengungen für eine Planung, die nicht nur Rendite verspreche, sondern heutigen Erfordernisse wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit nachkomme. „Dafür bezahlen die Mieter gerne 20 Cent mehr“, ist Christoph Gröner überzeugt. Und seine CG-Gruppe investiert zehn Millionen Euro zusätzlich.