Ein unvoreingenommenes Experiment Andrea Berg hören – geht das?

Andrea Berg ist eine Rems-Murr-Künstlerin, seit sie der Liebe wegen von Krefeld nach Aspach zog – um ihre Musik aber haben wir Waiblinger Kulturschreiber, die wir sonst alles Mögliche besprechen, uns bislang immer herumgeschummelt.

Wir dachten nämlich: Schlager überzuckert die Leute mit Emotionen von der Stange, x-mal wiedergekäuten Worthülsen von Liebe und Sehnsucht; wir werden das Berg-Zeug garantiert übel finden. Wenn wir das aber schreiben, setzt es einen Proteststurm der Berg-Fans, die Frau ist ja von Flensburg bis Garmisch rasend erfolgreich. Falls wir indes beim Hören dies oder das doch respektabel finden sollten, beschwert sich die elitäre Kulturpolizei: Seid ihr bescheuert, euer Blatt mit so einem Schund zu füllen? Also ließen wir die Finger davon.

Dies ist ein Experiment

Schluss damit, dies ist ein Experiment: Machen wir mit Andrea Berg, was wir sonst auch tun – unvoreingenommen hinhören; benennen, was uns gefällt; begründen, warum uns was nicht gefällt.