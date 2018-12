Ellwangen 24-Jährige überlebt spektakulären Traktor-Unfall

Ellwangen.

Wie durch ein Wunder hat am Samstag eine 24-Jährige einen Unfall überlebt, bei dem ihr Seat von einem Traktor überrollt wurde. Die Frau hatte am Samstagabend um 17.25 Uhr die Vorfahrt eines Traktors mit Güllefass-Anhänger missachtet. Durch die Wucht des Aufpralls fuhr der Traktor über die Fahrerseite auf den Pkw auf und kam dort mit seinem rechten Vorderrad zum Stehen. Die Seat-Fahrerin wurde bei dem Unfall lediglich leicht verletzt und mit dem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.