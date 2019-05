Europawahl 2019 im Südwesten Grüne bei Akademikern beliebt - CDU punktet auf dem Land

Dagegen überzeugten die Grünen in Gegenden mit einem hohen Akademikeranteil (Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart, Tübingen - 31,1 Prozent). Ebenso überzeugte die Partei viele Wähler in Kreisen mit einem hohen Anteil an Beschäftigten im Dienstleistungsgewerbe (31,7 %).

Die AfD erreichte mit einem Anteil von 11,1 % in Gebieten mit einem niedrigen Akademikeranteil ein überdurchschnittliches Ergebnis. Auch in Stadt- und Landkreisen mit einem hohen Anteil an Beschäftigten im produzierendem Gewerbe erzielte die Partei über ihrem Durchschnitt liegende Ergebnisse (11,3 %).

Je mehr Wahlbeteiligung, desto mehr stimmten für Grün

Die höchste Wahlbeteiligung wurde mit 70,1 % im Stadtkreis Heidelberg erreicht, gefolgt von den Landkreisen Tübingen mit 69,9 % und Breisgau-Hochschwarzwald mit 68,1 %, melden die Statistiker. Demgegenüber gaben im Kreis Pforzheim mit 53,2 % und im Stadtkreis Heilbronn mit 55,5 % am wenigsten Wahlberechtigte ihre Stimme ab. In den Hochburgen der Wahlbeteiligung schnitten die SPD (13,5 %), die Grünen (28,1 %) und die Linke (4,2 %) überdurchschnittlich gut ab.

Im Gegensatz dazu erhielten die CDU (26,4 %) und die AfD (8,0 %) in Gebieten mit hoher Wahlbeteiligung deutlich weniger Stimmen.

Parteien halten ihre Hochburgen

Die CDU erhielt in ihren Hochburgen im Land im Schnitt einen Stimmenanteil von 39,2 %. Dabei erhielt die Partei die höchsten Stimmenanteile in den Landkreisen Sigmaringen (40,9 %), Biberach (40,4 %) und Main-Tauber-Kreis (39,7 %). In den Hochburgen der Christdemokraten profitierte außerdem vor allem die AfD (10,3 %).

Die Grünen gewannen in allen Kreisen mindestens 7,7 Prozentpunkte hinzu. Besonders hoch fiel das Plus in Ulm (+ 13,1 Prozentpunkte) und im Stadtkreis Karlsruhe (+ 12,5 Prozentpunkte) aus. In ihren Hochburgen erhielt die Partei durchschnittlich 31,4 %. Ihren höchsten Stimmenanteil verbuchten die GRÜNEN mit 38,5 % in Freiburg im Breisgau.

Die SPD kam in ihren Hochburgen auf einen durchschnittlichen Stimmenanteil von 16,0 %. Den höchsten Stimmenanteil konnte die SPD in Mannheim (18,2 %) und im Stadtkreis Heilbronn (16,4 %) verbuchen.

In ihren Hochburgen kam die AfD durchschnittlich auf einen Stimmenanteil von 13,3 %, dabei erzielte die Partei ihr bestes Ergebnis mit 17,6 % in Pforzheim. Die FDP erhielt mit 7,8 % in AfD-Hochburgen ein überdurchschnittliches Ergebnis.

Die FDP erzielte ihr lokal bestes Ergebnis mit 9,8 % im Landkreis Reutlingen. In ihren Hochburgen kamen die Liberalen durchschnittlich auf 8,5 %. Hier stieg der Stimmenanteil der Partei gegenüber der Europawahl 2014 um 3,0 Prozentpunkte.

Die Linke erreichte in ihren Hochburgen 5,2 % der Stimmen. Am stärksten war die Partei in den Stadtkreisen Freiburg im Breisgau (6,6 %) und Heidelberg (5,4 %), sowie im Landkreis Tübingen (5,3 %).