Fahrermangel im Rems-Murr-Kreis Busunternehmen setzen auf Migranten

Waiblingen/Backnang. Demografischer Wandel, gute Konjunktur und Ausweitung der ÖPNV- Angebote verschärfen den Fahrermangel in Busunternehmen und Speditionen. Die Waiblinger Omnibus-Verkehr Ruoff GmbH, die mit 130 Bussen in der Region fährt, bedient seit 1. August auch die Linie Backnang–Murrhardt, was allein schon 15 zusätzliche Fahrer erfordert. Zudem wird das Angebot innerhalb der zwölf Linien, darunter der Waiblinger Stadtverkehr, die die OVR bedient, verdichtet und ausgeweitet.