Fellbach-Oeffingen. Ein 46-jähriger Mann wollte offenbar am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr eine Gruppe junger Männer ansprechen, die in der Hauptstraße bei der kath. Kirche lärmten und urinierten. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die aggressiven Männer gingen umgehend auf den 46-Jährigen zu, schlugen ihn zu Boden und traten auf ihn ein. Das Opfer wurde dabei schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall und auf die geflüchteten Täter nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.