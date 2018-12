Fellbach Schon wieder! Holzverschlag in Flammen

Am frühen Sonntagmorgen (9.12.) ist es nun erneut im Rems-Murr-Kreis zu einem Brand eines Holzverschlages, diesmal in Fellbach, gekomen. Anrufer meldeten gegen 6.15 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Feldweges an der Steigstraße, woraufhin die Feuerwehr alarmiert wurde. Vor Ort stand ein Holzverschlag auf etwa drei mal drei Meter in Vollbrand. Während die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt war, suchte ein Polizeihubschrauber die nähere Umgebung um den Brandort nach verdächtigen Personen ab.



Die Vermutung seitens der Polizei in Bezug auf Brandstiftung ist berechtigt, wie die jüngsten Ereignisse im Rems-Murr-Kreis zeigen:

LKA-Mann warnt vor voreiligen Schlüssen

Schon nach dem jüngst zurückliegenden Fall der mutmaßlichen Brandstiftungsserie ("Holzstapel gebrannt, jetzt in Fellbach-Oeffingen") hatte Andreas Tröster vom Landeskriminalamt unserer Zeitung gegenüber vor zu schnellen Schlüssen gewarnt: Es ist nicht sicher, ob hier wirklich ein Serien-Brandstifter am Werk ist. Die Polizei registriert zurzeit in ganz Baden-Württemberg eine Häufung solcher Fälle.

Dennoch: Das ist eine der Parallelen bei den Holzstapel-Bränden der vergangenen Wochen: Der Täter oder die Tätergruppe wählte entlegene Orte fernab von Wohnbebauung. Vielleicht war es immer derselbe Brandstifter, vielleicht waren Nachahmer am Werk, vielleicht zieht eine Gruppe von Niederträchtigen des Nachts durch die Lande und lässt Flammen lodern: „Die Polizei ermittelt“, heißt es dann lapidar.

Der verunsicherte Bürger fragt sich unterdessen, ob dem nichtswürdigen Zündler bald Holzstapel nicht mehr genügen. Von solch einem „stufenmäßigen Verlauf“ ist eher nicht auszugehen, sagt Profiler Andreas Tröster: „Es kann sein – aber es ist nicht zwangsläufig die Folge. Das ist eher ein Mythos“, dass ein Brandstifter klein anfängt und dann immer größere Feuer legt.

