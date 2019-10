Fellbach Der Fellbacher Herbst läuft!

Fellbach.

Mit der Großen Weinprobe am Donnerstagabend ist der Fellbacher Herbst inoffiziell gestartet. Am Freitagabend gab's den "Blütenzauber" in der Schwabenlandhalle zu bewundern. An diesem Samstag (12.10.2019) ging's dann richtig offiziell los. Nach Erntedank an der Neuen Kelter lief der Festzug durch die Straßen der Innenstadt und auf dem Guntram-Palm-Platz wurde der Herbst ganz offiziell eröffnet. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie.