Fellbach Gewa-Tower für 15 Millionen verkauft und mit neuem Namen

Aus dem vermeintlichen Nobel-Tower für Manager und Sport-Promis wird ein Hochhaus mit kleinen, teilmöblierten Mietwohnungen. Ende 2020 sollen die Bewohner einziehen können. Nach fast zweijährigem Baustopp werden in den nächsten Tagen die Arbeiten wieder aufgenommen. Das wurde auch höchste Zeit, denn im November wäre die Baugenehmigung ausgelaufen. Danach wäre ein Verkauf des Turms nach Einschätzung des Insolvenzverwalters Ilkin Bananyarli schwierig bis unmöglich geworden. Das Hotel am Fuß des Towers wird um eine Etage aufgestockt und soll bei 165 Zimmern in etwa den Standard drei plus oder drei minnus haben. Interessenten dafür gibt es bereits. Rechtliche Bindungen an die Nordic-Kette, die das Hotel betreiben sollte, bestehen nicht mehr.

Neuer Name, neues Glück

Das Kürzel „SLT“ steht für Schwabenlandtower, die Zahl für die Höhe des Gebäudes. Die Anlehnung an die Schwabenlandhalle wurde bewusst gewählt, sagt George Moutoulis von der vor einem Jahr gegründeten Stuttgarter Niederlassung der CG-Gruppe. Gesucht wird damit die Anbindung an die emotionale Identität der Fellbacher, die den Stillstand auf der Baustelle mit wachsender Sorge und teilweise auch mit Wut beobachteten.

Neben dem Böblinger City Carré und dem Schwabenlandtower will sich die bundesweit in Großstädten aktive Immobiliengesellschaft nun auch in Baden-Württemberg verstärkt engagieren. Ob Berlin, Leipzig oder Düsseldorf: Niemand baut in Deutschland so viele Wohnungen wie die CG-Gruppe. Zielgruppe für die kleinen Wohneinheiten, etwa sechs bis sieben pro Etage, sind vor allem junge Leute mit guten Jobs bei Daimler und Co. Insofern werde der Tower laut dem Vorstandsvorsitzenden Christoph Gröner „exakt auf die Bedürfnisse des wirtschaftsstarken Standortes zugeschnitten“. Erfahrungsgemäß würden außerdem rund 25 Prozent Senioren einziehen.

Ungewollte Nutzung aus dem Rotlichtmilieu?

Läuft der der gescheiterte Luxus-Tower mit seiner Anonymität von 192 Wohnungen nicht Gefahr, ungewollte Nutzungen, etwa aus dem Rotlicht-Milieu, anzulocken? Ganz auszuschließen sei das natürlich, räumt Christoph Gröner ein – notfalls müsse derlei per Anwalt unterbunden werden. „Ich hab auch schon eine Bauarbeiter-Unterkunft für 16 Männer in einer Zwei-Zimmer-Wohnung auflösen lassen.“ Mit einem wachsamen Auge auf die Bewohnerstruktur behält sich die CG-Gruppe die Auswahl der Erstmieter selbst vor. In einem zweiten Schritt will sie die Wohnungen dann an „institutionelle Vermieter“ verkaufen. Also etwa an Versicherungen, die damit die Rentenzahlungen an ihre Anleger finanzieren.

Gekostet hat der Gewa-Tower 15 Millionen Euro. Ohne die 44 Wohnungen, die bereits verkauft waren und den Erwerbern mit einem Aufpreis von fünf Prozent wieder abgekauft wurden. Unter bestimmten Bedingungen kann sich der Kaufpreis um eine Million erhöhen. Damit können die Gläubiger der Gewa-Anleihe mit mehr Geld rechnen, als zu Beginn der Sanierungsverhandlungen realistisch erschien, kommentiert deren Vertreter, der Rechtsanwalt Gustav Meyer zu Schwabedissen. Die Alternative, dass Anleger und Eigentümer den Turm selbst weiterbauen, wurde damit hinfällig.