Fellbach Kappelbergtunnel für eine Nacht gesperrt

Fellbach.

Der Kappelbergtunnel wird in der Nacht von Dienstag (06.08.) auf Mittwoch (07.08.) in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt. Wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung bekanntgab, werden zwischen 23 Uhr am Dienstagabend und 4 Uhr am Mittwochmorgen mehrere defekte Ventilatoren ausgetauscht. Im Zuge eines Ventilatoren-Austausches war der Tunnel bereits Mitte Mai dieses Jahres schon einmal gesperrt worden.