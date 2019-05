Fellbach Kappelbergtunnel gesperrt

Fellbach.

Im Kappelbergtunnel werden in der Nacht von Dienstag (14.05.) auf Mittwoch (15.05.) mehrere defekte Ventilatoren ausgetauscht. Dafür wird der Tunnel von 23 Uhr am Dienstagabend bis 4 Uhr am Mittwochmorgen in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt, teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit.