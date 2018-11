Fellbach/Leutenbach B14-Tunnel werden gesperrt

Am Donnerstag, 8. November, steht ab 20 Uhr im Leutenbachtunnel nur eine Fahrspur in Fahrtrichtung Stuttgart zur Verfügung. Ab 22 Uhr ist der Tunnel in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt, und zwar bis Freitag, 9. November, gegen 3 Uhr. Die Umleitung führt in Fahrtrichtung Stuttgart über Leutenbach, in Fahrtrichtung Backnang über Winnenden.