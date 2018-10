Fellbach Mann findet Betrunkenen im Wohnzimmer

Fellbach.

Ein Anwohner in der Esslinger Straße staunte am Sonntagmorgen (30.09.) nicht schlecht, als er einen wildfremden Mann in seinem Wohnzimmer entdeckte. Er war um 7 Uhr morgens in das Zimmer gekommen und fand den Betrunkenen schlafend auf dem Sofa. Der Bewohner rief daraufhin die Polizei, die den Mann weckten.