Fellbach-Oeffingen Vorsicht Giftköder

Fellbach.

An einem Fußweg im Bereich der Danziger Straße und der Kolpingstraße sind am Montag Giftköder entdeckt worden. An zwei Stellen wurde gegen 8.30 Uhr Tierfutter vermischt mit blauem Granulat gefunden. Das giftige Gemisch wurde in circa drei Meter langen Spuren ausgestreut.