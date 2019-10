Fellbach-Oeffingen.

Auf der Landesstraße zwischen Neckarrems und Oeffingen hat es am Montagmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Zwei Frauen wurden bei dem Unfall verletzt. Die Straße ist nach dem Unfall (Stand 13.50 Uhr) noch immer voll gesperrt.

Eine 78-Jährige war auf der Straße nach Oeffingen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Mercedes prallte frontal in den Mercedes einer entgegenkommenden 42-Jährigen. Die 78-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die 42-Jährige wurde leicht verletzt, ihre beiden Kinder (sieben und elf Jahre) blieben glücklicherweise unverletzt. Beide Autos mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden.