Fellbach Prozess: Spielervater attackiert Schiedsrichter

Und so sei es auch gelaufen, legt der 51-Jährige nahe, deutscher Staatsbürger jugoslawischer Herkunft. Sein Sohn kickte an jenem Tag in einer der Mannschaften. „Nichts Besonderes“ sei passiert danach. Er sei am Getränkestand zu dem Schiedsrichter gegangen, habe ihn nur ganz leicht berührt – der Mann macht eine Geste, als lege er jemandem väterlich die Hand auf die Schulter – und habe gesagt: „Junge, das war nicht in Ordnung.“ Und dann „dreht der sich um und schreit: Was willst du! Verpiss dich! Fass mich nicht an!“

Ein dünner, schüchterner Teenager soll einen gestandenen Mann von wuchtiger Statur angeherrscht haben wegen nichts und wieder nichts? Man wundert sich.

Ein anderer Schiri griff rettend ein

Der Junge hat es anders erlebt: Nach dem Spiel habe der Mann ihn erst „am Arm gepackt“ und angeschrien, dann ins Gesicht gefasst und die Hand „zusammengedrückt. Ich habe gerufen, damit es alle hören, dass er weggehen soll.“ Worauf der Mann zum Schlag ausgeholt habe – ein anderer Schiedsrichter sei dazwischengegangen, um Schlimmeres zu verhindern.

Danach „habe ich überlegt, aufzuhören mit dem Pfeifen“. Denn die Folgen der schockhaften Erfahrung waren gravierend: Schmerzen, Angsterscheinungen, Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme in der Schule, alles ärztlich beglaubigt.

Bemerkenswert ist, wie der Mann das aufnimmt: Wirkt er zerknirscht? Nachdenklich wenigstens? Nichts dergleichen. Mimisch kommentiert er quasi jeden Satz des 14-Jährigen: mit theatralischem Stirnrunzeln, heftigem Kopfschütteln, höhnischem Nicken, verächtlichem Lächeln.

Neun Zeugen sind geladen, um den Fall aufzuklären. Aber muss man die alle hören? Richterin Figen Basoglu-Waselzada sagt: Momentan erscheine der Junge ihr glaubwürdig. „Wenn’s tatsächlich so stimmt, finde ich das mehr als gravierend“ – dann wären „40 Tagessätze viel zu milde“. Es bleibt aber dabei, wenn der Mann seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurückzieht. So lautet nun mal die juristische Regel.

Pause. Danach erklärt der Anwalt: War es, wie der Junge sagt? „Ich glaube das nicht so.“. Aber „mein Mandant sieht die Gefahr, dass es mehr werden könnte“. Also: „Wir nehmen den Einspruch zurück. Aus der Vernunft heraus: Man frisst es.“ Allerdings nicht wortlos – der Spielervater gönnt sich ein letztes Aufbegehren: „Auf jeden Fall, das war nicht so!“

Wie war es wirklich? Nach allem, was man hinter den Kulissen hört, ist der Fall wasserdicht: Die Polizei hat mehrere Aussagen, unter anderem die des Schiedsrichters, der damals in letzter Sekunde rettend eingriff.

Die Ermittlungen gestalteten sich allerdings zäh: Es war nicht leicht, überhaupt die Identität des Angreifers herauszufinden. Der Polizei, heißt es, seien keine Steine in den Weg gelegt worden, sondern „Steinbrüche“: Der Verein des 51-Jährigen habe zunächst nicht auf Anfragen reagiert und selbst dann noch gemauert, als die Staatsanwaltschaft nachhakte. Erst als der Württembergische Fußballverband der Polizei die archivierten Spielerlisten jenes Tages gab, gelang es, den Vater zu finden.

Nicht aufzugeben, ist der größte Sieg

Fast ein Jahr ist dieser 27. Januar jetzt her – eine Entschuldigung, sagt die Mutter des Jungen, habe es bis heute nicht gegeben. Nicht vom Verein. Nicht von dem Mann.

Immerhin, der Junge hat jetzt die Möglichkeit, zivilrechtlich Schmerzensgeldansprüche geltend zu machen - und den größten Sieg hat er schon selbst erkämpft: Er lässt sich die Freude am Sport nicht zerstören, als Schiedsrichter ist er weiterhin tätig.

